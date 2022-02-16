Лавров и Байрамов обсудили реализацию трехсторонних заявлений и Украину

16 фев. 18:45

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, такое сообщение распространило азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

Дипломаты обсудили актуальные вопросы повестки российско-азербайджанского сотрудничества, включая мероприятия, которые будут организованы в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между РФ и АР, которое будет отмечаться в этом году.

Лавров и Байрамов также обсудили ситуацию в регионе, включая вопросы, связанные с выполнением трехсторонних заявлений.

Они обменялись мнениями по текущей ситуации вокруг Украины.

Кроме того, министры рассмотрели вопросы сотрудничества в рамках председательства Азербайджана в Форуме ОБСЕ по безопасности и сотрудничеству.