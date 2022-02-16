В Крыму пенсионерка погибла под колесами депутатского BMW

16 фев. 18:36

В Симферополе депутат Игорь Буданов на BMW наехал на пенсионерку и скрылся с места происшествия. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Baza.

Авария случилась на улице Ленина вечером 14 февраля.

В результате наезда иномарки пожилая женщина получили серьезные травмы, ее состояние было критическом. На какое-то время она сумела прийти в себя и сообщил, что на ее сбил неизвестный автомобиль. Позже потерпевшая скончалась в больнице.

Полицейским удалось вычислить машину, сбившую пенсионерку. Это оказалась BMW, которая принадлежит депутату Игорю Буданову. Пытаясь скрыть следы аварии, он помыл автомобиль. Вскоре депутат был задержан. Мужчина признал вину, но впоследствии отказался давать показания.