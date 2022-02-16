Трое жителей Ставрополья ответят в суде за участие в запрещенной организации

16 фев. 18:12

В Ставропольском крае рассмотрят уголовное дело в отношении троих мужчин, которые обвиняются в создании и финансировании экстремистской ячейки, сообщает СУ СКР по региону.

"После вступления в законную силу решения Верховного суда РФ о ликвидации одной из религиозных организаций в России 53-летний обвиняемый в Георгиевске созывал и проводил ее собрания в доме супругов, которые также были ее участниками", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что участники организации во время встреч говорили о нетерпимости к другим конфессиям, изучали экстремистскую литературу, собирали деньги на финансирование организации.

Подчеркивается, что фигуранты являются адептами запрещенной в России организации "Свидетели Иеговы".

"В зависимости от роли каждого супруги и их знакомый обвиняются по части 1 и части 2 статьи 282.2 УК РФ ("организация и участие в экстремисткой организации"), части 1 статьи 282.3 УК РФ ("финансирование экстремистской деятельности"), статьи 156 УК РФ ("ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка") и части 1.1 статьи 282.2 УК РФ ("вовлечение в деятельность экстремистской организации"), - добавили в пресс-службе.