Олимпиада в Пекине: итоги тринадцатого дня

16 фев. 17:50

В среду, 16 февраля, в Пекине прошел тринадцатый день зимних Олимпийских игр. Сегодня были разыграны восемь комплектов наград в пяти видах спорта: горных лыжах; фристайле; лыжных гонках; биатлоне; шорт-треке.

Сборная России пополнила свою коллекцию медалей еще четырьмя наградами. Биатлонистки Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина завоевали серебряные медали в эстафете. Первой стала команда Швеции (Линн Перссон, Муна Брурссон, Ханна Оберг, Эльвира Оберг) – 1:11.03,9. Замкнула тройку призеров Германия (Ванесса Фойгт, Ванесса Хинц, Франциска Пройс, Дениз Херманн) – 37,4. Российские спортсменки отстали от шведок лишь на 12 секунд.

Лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев стали обладателями бронзовой медали в командном спринте классическим ходом. Они преодолели дистанцию за 19:27,28. Золотую медаль выиграли норвежцы Эрик Вальнес и Йоханнес Клебо (19:22,99), серебряную - финны Ийво Нисканен и Йони Мяки (19:25,45).

Лыжницы Юлия Ступак и Наталья Непряева завоевали бронзовую медаль в командном спринте классическим стилем. В финале они показали результат 22:10,56. Первыми стали представительницы Германии Катарина Хенниг и Виктория Карль (22:09,85), вторыми - шведки Майя Дальквист и Йонна Сундлинг (22:10,02).

Фристайлист Илья Буров выиграл бронзовую медаль в лыжной акробатике. Российский спортсмен набрал 114,93 балла. Первое место занял китаец Гуанпу Ци (129), второе - украинец Александр Абраменко (116,50).

В мужском слоупстайле сильнее всех оказался американец Александр Холл, набравший 90,01 балла. Серебряная медаль досталась его соотечественнику Николасу Гепперу (86,48), бронзовая - шведу Йесперу Тьедеру (85,35).

В слаломе "золото" завоевал французский горнолыжник Ноэль Клеман. По сумме двух попыток он показал результат 1 мин 44,09 с. Вторым финишировал австриец Йоханнес Штрольц (+0,61), третьим - норвежец Себастьян Фосс-Солевог (+0,70).

В мужской эстафете на 5000 метров в шорт-треке победу одержала сборная Канады, пробежавшая дистанцию за 6:41,257. "Серебро" выиграла команда Южной Кореи (6:41,679), замкнули пьедестал итальянки (6:43,431).

В женской эстафете на 1500 метров победила представительница Южной Кореи Миньон Чой (2:17,789). Второе место заняла итальянка Ариана Фонтана (2:17,862), третье - нидерландка Сюзан Схултинг (2:17,865).

На данный момент в медальном зачете лидирует Норвегия (13 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей). На втором месте располагается Германия (10 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовых), на третьем - США (8 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых). Сборная России находится на девятом месте. В активе россиян 4 золотые, 8 серебряных и 12 бронзовых наград.