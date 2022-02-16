Глава МИД Туркменистана приедет в Россию

16 фев. 17:59

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 февраля проведет переговоры с вице-премьером, главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым, об этом рассказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Мередов посетит Россию с рабочим визитом.

"Стороны планируют обсудить ключевые темы российско-туркменистанского сотрудничества, актуальные вопросы региональной международной повестки дня, а также взаимодействие двух стран в многосторонних форматах - это СНГ, ООН, ОБСЕ и, конечно, каспийская "пятерка" , - пояснила дипломат.