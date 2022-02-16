Болсонару позвал Путина в Бразилию

16 фев. 17:47

Президент России Владимир Путин получил приглашение от своего бразильского коллеги посетить с визитом Бразилию, сообщает пресс-служба Кремля.

Также отмечается, Путин принял приглашение, даты поездки будут согласованы.

"Президент Болсонару выразил благодарность за гостеприимство, проявленное российской стороной в ходе его пребывания в Москве, и пригласил президента Путина осуществить визит в Бразилию. Приглашение было с благодарностью принято. Даты визита будут согласованы по дипломатическим каналам", - сказано в сообщении.