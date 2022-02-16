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В МИД подтвердили безальтернативность Минских соглашений

В МИД подтвердили безальтернативность Минских соглашений

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что минские соглашения в свете обращения Госдумы признать самопровозглашенные ДНР и ЛНР являются безальтернативными.

"Минские соглашения являются единственной, безальтернативной основой урегулирования в Донбассе", - приводит ее слова РИА Новости.

Она напомнила, что республики при подписании договоренностей в 2015 году согласились остаться в составе Украины при условии предоставления им особого статуса и децентрализации страны.

"Мы убеждены, что при наличии политической воли комплекс мер может быть выполнен за, в принципе, в какой-то обозримый срок, причём в срок нескольких месяцев", - добавила дипломат.

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