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Бензовоз опрокинулся и разлил 2 тонны топлива в Караганде

Бензовоз опрокинулся и разлил 2 тонны топлива в Караганде

ДТП с бензовозом случилось на одной из магистралей в Караганде, такое сообщение распространила пресс-служба областного департамента по ЧС.

"На пересечении 15-й магистрали и улицы Попова произошло опрокидывание бензовоза с последующим розливом бензина (около 2 т) на дорожное полотно, без горения, на площади 300 кв м", - цитирует его Sputnik Казахстан.

Спасатели покрыли место разлива воздушно-механической пеной, обезопасив его.

В результате аварии никто не пострадал. Поврежденный участок перекрыт участок дороги. Цистерна поднята совместными силами спасателей и ТОО "ГазОйлПром".

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