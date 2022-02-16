Бензовоз опрокинулся и разлил 2 тонны топлива в Караганде

16 фев. 17:27

ДТП с бензовозом случилось на одной из магистралей в Караганде, такое сообщение распространила пресс-служба областного департамента по ЧС.

"На пересечении 15-й магистрали и улицы Попова произошло опрокидывание бензовоза с последующим розливом бензина (около 2 т) на дорожное полотно, без горения, на площади 300 кв м", - цитирует его Sputnik Казахстан.

Спасатели покрыли место разлива воздушно-механической пеной, обезопасив его.

В результате аварии никто не пострадал. Поврежденный участок перекрыт участок дороги. Цистерна поднята совместными силами спасателей и ТОО "ГазОйлПром".