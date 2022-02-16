В Мангистау водители акимата обратились к Токаеву

16 фев. 17:25

Водители управления делами администрации Мангистауской области призвали президента Казахстана Касым-Жомарту Токаеву отреагировать на их проблемы.

Отмечается, что 9 февраля они потребовали в протестной форме поднять им зарплату на 100%. Также они оставляли заявку об отстранении главы "Управления делами акимата Мангистауской области" Каната Мендалиева. По их словам, он не хочет решать проблемы работников, несмотря на осведомленность.

Водители также заявили, что обращались к руководителю области, однако он тоже закрыл на это глаза.

Сотрудники жалуются, что получают всего 100 тыс тенге, при этом регулярно перерабатывают, сообщает Sputnik Казахстан".

"Во время визитов высокопоставленных лиц мы нередко работаем круглые сутки, пока не будет дано разрешение уйти домой. Находясь все время на рабочем месте, мы не имеем возможности покинуть его для приема пищи, и вынуждены тратить деньги на покупку фастфуда", - говорится в обращении водителей.

При этом они подчеркнули заявили, что у многих водителей нет личного автомобиля, и должны каждый день добираться на работу на такси.

Также, по их словам, сотрудников обязали ежедневно мыть служебные машины за свой счет.

"Получается, мы работаем ради работы", - добавлено в тексте.