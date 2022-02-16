Депутатам Европарламента не понравилась правда о нацистских лозунгах

16 фев. 17:10

Председатель пленарной сессии Европейского парламента (ЕП) в Страсбурге сегодня попыталась прервать выступление депутата ЕП от Латвии Татьяны Жданок после того, как парламентарий возмутилась тем, что с трибуны парламента произносятся нацистские лозунги, а также призвала прекратить дезинформацию в отношении России.

Некоторые парламентарии в своих выступлениях эмоционально выкрикивали лозунг украинских националистов "Слава Украине!", на что Жданюк отметила: "До сегодняшнего дня я не могла представить, что нацистские слоганы могут произноситься с этой трибуны… Мы живем в эпоху информационных войн, один из инструментов таких войн – этот слоган, а также дезинформация. Примером тому служит хотя бы название сегодняшних дебатов – "Российская военная угроза против Украины". Это не было доказано", - поведала Татьяна Жданюк, начав говорить о фактах, которые зафиксированы ООН, ОБСЕ, и показала фотографию мальчика, убитого на Донбассе.

"За последние восемь лет 152 ребенка были убиты и 146 – ранены. Последняя трагедия – это... четырехлетний мальчик, убитый дроном. Его родители просили нас сказать: "Прекратите убивать детей Донбасса!", - сказала евродепутат, передает РИА Новости.

Ее речь попыталась прервать председатель сессии. "Коллега, наши правила запрещают это, прошу прощения, но согласно нашей процедуре, это не разрешается, покиньте, пожалуйста подиум, Ваше время вышло", - заявила она, но депутат успела закончить свое выступление. Напомним, в Европарламенте сегодня проходят дебаты под названием "Отношения ЕС с Россией, европейская безопасность и российская военная угроза в отношении Украины".