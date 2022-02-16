Смертельное ДТП стоило членства в ЕР крымскому депутату Буданову

16 фев. 16:41

Партия "Единая Россия" (ЕР) приостановила членство крымского депутата Игоря Буданова после сообщений о его причастности к смертельному ДТП, - сообщили в региональной партийной организации.

Как сообщал ряд Telegram-каналов, 14 февраля Буданов, управляя автомобилем, якобы сбил в Симферополе пожилую женщину и скрылся с места происшествия, позже женщина скончалась в больнице, а Буданов был задержан.

В крымском следственном управлении пока не прокомментировали эту информацию.

"В связи с появившейся информацией в СМИ и социальных сетях о том, что депутат государственного совета Республики Крым Игорь Викторович Буданов совершил наезд на жительницу Симферополя, которая впоследствии скончалась в больнице, крымское региональное отделение "Единой России" в соответствии с уставом партии приостановило его членство в партии на период выяснения всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Напомним, Буданов был избран депутатом парламента по Добровскому одномандатному избирательному округу № 20 Симферопольского района от партии "Единая Россия".