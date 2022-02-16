Силуанов: У России есть "щит" против возможных финансовых санкций

16 фев. 16:21

Россия имеет план на случай введения новых санкций, при этом у страны есть определенный финансовый "щит", - заявил министр финансов страны Антон Силуанов.

"У нас есть финансовый "щит" в виде золотовалютных резервов, низкого долга и бюджетного профицита и правила. Определенная такая стена, барьер к санкциям в России, слава богу, есть", - рассказал Силуанов, передает РИА Новости.

"Не могу сказать, что ничего не почувствуем - конечно, почувствуем. Но мы рассчитываем эту ситуацию. Будем работать в иных условиях. Конечно, сначала это приведет к определенной волатильности, но что делать? Не впервой", - заверил глава Минфина.

"Если будут приняты санкции на банки, какие банки - будет важно, в целом это неприятно. Понятно, что мы здесь обеспечим все депозиты, все расчеты между нашими вкладчиками, в том числе и валютными в этих банках. Собственно, у нас валютной ликвидности достаточно, валютных резервов тоже достаточно. ... Если хотят подгадить нашим гражданам, то это для них будет приемлемый вариант. Но это не будет смертельным для экономики и финансовой системы", - заявил Силуанов.

Есть и котрмера в случае отключения страны от SWIFT – Россия перейдет на другие способы передачи финансовой информации, в том числе разработанную Банком России систему, - заверил министр финансов.

"По SWIFT, по последней информации от западных сторон, стало понятно, что они сами понимают абсурдность ситуации: мы пострадаем, но и они тоже. Если они хотят помучиться вместе с нами, то тогда это оправдано. И хотя пока вопрос SWIFT откладывается, ничего нет невозможного. Их решения, мы видим, пересматриваются достаточно часто", - отметил Антон Силуанов.

"Если эта мера будет введена, перейдем к другим возможностям передачи информации, будь то СПФС, телетайпы или возить платежки в чемоданах - я утрирую, конечно", - добавил министр.