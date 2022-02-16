Маленькому жителю Кубани одобрили препарат "Золгенсма"

16 фев. 16:05

Мальчику с редким генетическим заболеванием - синдромом мышечной атрофии (СМА) - одобрили применение препарата "Золгенсма", - пишет "Коммерсантъ".

Средства на препарат семья Сологуб собирала сама, но одобрение на введение дорогостоящего укола 1,5-летнему Володе Сологубу было получено на повторном медицинском консилиуме - первое решение консилиума отменяло применение препарата по медицинским показаниям, - передает "АиФ-Юг".

Решилась и судьба еще одного мальчика из Краснодара - Марка Угрехелидзе, о котором ранее писал "Вестник Кавказа". Первый медицинский консилиум отказался выдавать ему "Золгенсму", деньги на покупку которого собрал благотворительный фонд Евгения Ройзмана. Сегодня, 16 февраля, его госпитализируют в НИ им.Вельтищева, и если препарат будет невозможно получить в России, то лечение Марка может продолжиться за границей, - написал сам Евгений Ройзман.