Австрия отменит почти все коронавирусные ограничения

16 фев. 15:49

С 5 марта в Австрии будут сняты почти все ограничения из-за коронавируса COVID-19. Об этом сообщил на сегодняшней пресс-конференции канцлер республики Карл Нехаммер.

Он сообщил, что с 19 февраля во всех сферах, где сейчас действует правило 2П (привит, переболел), будет действовать правило 3П (привит, переболел, протестирован). Это означает, что непривитые смогут посещать их с отрицательным результатом ПЦР-теста или теста на антиген к COVID-19.

"Например, больше не будет установленного часа закрытия ресторанов, ночные заведения смогут снова открыться. Станет возможным проводить мероприятия без ограничений", - пояснил канцлер.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 415 млн, из них более 5,8 млн человек скончались. В Австрии выявили 2 324 406 случаев заражения, умерли - 14 427.