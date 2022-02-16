Фристайлист Илья Буров принес России еще одну олимпийскую "бронзу"

16 фев. 15:42

Российский лыжный акробат Илья Буров стал третьим в соревнованиях по фристайлу на Олимпийских играх в Пекине.

Прыжок Бурова в медальном финале судьи оценили в 114,93 балла. Золотую медаль получил китаец Ци Гуанпу (129,00 балла), серебряную - украинец Александр Абраменко (116,50), спортсмен принес своей сборной первую награду на Играх в Пекине, передает РИА Новости.

Для российской сборной медаль Бурова стала 24-й - у команды четыре золотые, восемь серебряных и 12 бронзовых наград, а также девятое место в общем зачете, - говорится в сообщении.