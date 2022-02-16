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Фристайлист Илья Буров принес России еще одну олимпийскую "бронзу"

Фристайлист Илья Буров принес России еще одну олимпийскую &quot;бронзу&quot;

Российский лыжный акробат Илья Буров стал третьим в соревнованиях по фристайлу на Олимпийских играх в Пекине.

Прыжок Бурова в медальном финале судьи оценили в 114,93 балла. Золотую медаль получил китаец Ци Гуанпу (129,00 балла), серебряную - украинец Александр Абраменко (116,50), спортсмен принес своей сборной первую награду на Играх в Пекине, передает РИА Новости.

Для российской сборной медаль Бурова стала 24-й - у команды четыре золотые, восемь серебряных и 12 бронзовых наград, а также девятое место в общем зачете, - говорится в сообщении.

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