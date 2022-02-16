Минфин выступает за легализацию майнинга в России

16 фев. 15:24

Министерство финансов России выступает против запрета майнинга в стране. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

По его словам, ведомство хочет легализовать данную сферу и ввести налогообложение этой деятельности.

"Мы считаем, что его не надо запрещать, его нужно ввести в легальное поле, присвоить соответствующий код экономической деятельности, брать с этого налог и вывести майнеров в легальное поле", - цитирует Силуанова РИА Новости.

Он подчеркнул, что не понимает, зачем все это ограничивать и запрещать.