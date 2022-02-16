Трещины Митридатской лестницы изучают следователи

16 фев. 15:23

Правоохранители Крыма начали проверки из-за повреждения реконструированного символа Керчи – Митридатской лестницы. Трещины на символе Керчи появились прошлой весной после ее ремонта, и это стало поводом для разбирательства, - сообщил министр строительства и архитектуры Крыма Карлен Петросян.

"Сейчас этим вопросом занимаются и правоохранительные органы, и ФСБ. Документы даже у заказчика изъяли. Министерство культуры РФ с привлечением сотрудников МВД проводят технические экспертизы", - рассказал Петросян, передает "Интерфакс".

Основная версия происшедшего - трещины появились на облицовочном камне из-за осадков. Повреждения могут быть устранены за месяц по гарантии, если не будет выявлено допущенной при реконструкции серьезной системной ошибки, - добавил министр.

Напомним, реконструкция Митридатской лестницы, построенной в середине XIX века, началась по поручению президента России Владимира Путина в 2019 году, работы обошлись в 700 млн рублей. Символ Керчи вновь открылся для посетителей в мае прошлого 2021 года.