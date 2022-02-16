Украина покидает Антитеррористический центр СНГ

16 фев. 15:18

Согласно постановлению Верховной Рады, Украина выходит из Решения о создании Антитеррористического центра государств - участников СНГ и Решения о Антитеррористическом центре государств СНГ.

"Верховная рада постановила выйти из Решения о создании Антитеррористического центра государств - участников СНГ, подписанного 21 июня 2000 года в городе Москве, и Решения о Антитеррористическом центре государств - участников СНГ, подписанного 1 декабря 2000 года в городе Москве, ратифицированного Верховной радой 4 октября 2001 года", - говорится в сообщении украинского парламента.