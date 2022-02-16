Шамхани: Иран не будет обсуждать с Западом вопросы за рамками СВПД

16 фев. 15:06

Иран не будет обсуждать с США и Европой вопросы, выходящие за рамки Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани.

"США и Европа провалили испытание выполнением своих обязательств по ядерной сделке. СВПД теперь стал пустым документом для Ирана в экономической сфере и отмене санкций", - констатировал он.

Шамхани отметил также, что вне рамок СВПД не будет никаких переговоров между Ираном и США и Европой.