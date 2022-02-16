Грузия займется импортозамещением

16 фев. 14:39

Новый министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили заявил, что власти окажут максимальную поддержку бизнесу, чтобы не приходилось импортировать то, что можно производить в стране.

"В последнее время мы увидели местное производство по очень многим направлениям легкой промышленности. Многие строительные материалы, которые раньше импортировались, были заменены и производятся на месте. Это будет наш путь, и в этом плане мы будем активнее", - цитирует глава Минэкономики "Spuntik Грузия".

По словам Давиташвили, команда госпрограммы поддержки бизнеса "Производи в Грузии" проанализировала тысячи товарных кодов, и идет идентификация продукции, на которую следует обратить больше внимания. "У нас есть возможность производить то, что мы сегодня покупаем и завозим, и целесообразно оказать максимальную поддержку на месте", - подчеркнул министр.

При этом он обратил внимание на то, что все производить в Грузии невозможно. "В условиях глобальных мировых торговых отношений нет ни одной страны, которая все производит в одном месте. Наоборот, достаточно интенсивные передвижения. Мы можем создавать тут дополнительную ценность из чужого сырья и вывозить другой продукт", - заключил Давиташвили.