В марте "Азимут" начнет полеты между Махачкалой и Астраханью

16 фев. 14:28

Российская авиакомпания "Азимут", базирующаяся в аэропорту Ростова-на-Дону, открывает прямые рейсы из Махачкалы в Астрахань, - сообщила руководитель пресс-службы махачкалинского аэропорта Сапура Магомедова.

"Первый вылет из аэропорта Махачкалы в Астрахань запланирован на 3 марта 2022 года. Рейсы будут осуществляться по четвергам и воскресеньям", - цитирует собеседницу ТАСС.

Полеты будут выполняться на комфортабельных самолетах Sukhoi Superjet 100 вместимостью 100 кресел, самолеты будут вылетать из аэропорта Махачкалы в 20:30 мск с прибытием в Астрахань в 22:35 по местному времени, рейсы из Астрахани будут выполняться в 19:20 по местному времени с прибытием в аэропорт Махачкалы в 19:30 по мск.