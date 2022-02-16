Кто победил в февральской схватке США и России?

Ожидавшаяся западными СМИ война на Украине не состоялась. На рассвете 16 февраля наступило обычное будничное утро. Противоречия НАТО и России никуда не делись, зато грохота пушек и скрежета гусениц танков у российско-украинской границы не слышно. Так уже получилось, что момент деэскалации наступил во время первого визита немецкого канцлера Олафа Шольца в Москву. До него здесь бывали французский президент Эмманюэль Макрон, министры Великобритании, но в Вашингтоне и Брюсселе все еще ждали войны. Госсекретарь Энтони Блинкен заявлял, что вероятность вторжения России в Украину высока.

Насколько Шольц сыграл ведущую роль в снижении накала страстей, оценивать трудно. Во всяком случае, он сделал свой вклад в этот процесс. Разговор с Владимиром Путиным, по собственным оценкам канцлера, прошел в "доверительной" атмосфере. В отличие от англосаксов, немецкое правительство имеет смелость заявить, что вступление Украины в НАТО "не стоит на повестке дня". Германия также не угрожает блокадой "Северного потока-2" и новыми санкциями. Поэтому точек соприкосновения между Шольцем и Путиным больше, чем у Кремля с США и Британией.

Ключевым моментом деэскалации стал отвод российских войск от Украины. 14 февраля глава минобороны РФ Сергей Шойгу объявил об окончании военных учений с Беларусью "Союзная решимость-2022". На следующий день силы Южного и Западного военных округов начали возвращаться в места постоянной дислокации в Дагестане, Северной Осетии и Нижнем Новгороде. Позитивным сигналом стали и слова Путина Шольцу о том, что Россия не хочет войны и продолжит поставки газа через Украину после 2024 года.

Медленно и со сложностями, но продвигается женевский процесс. В декабре прошлого года Россия направила США и НАТО предложения о гарантиях по безопасности, включающих невступление Украины в НАТО и нерасширение блока. В середине января состоялись встречи на уровне глав и замглав МИДов США и России, а также Совет Россия-НАТО. Накануне Блинкен провел телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Лавров сообщил, что Москва скоро передаст ответ на предложения США по безопасности. Кроме того, сегодня постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США допускают проведение переговоров между Джо Байденом и Владимиром Путиным.

В копилку "пацифизма" можно добавить обращение президента США. Накануне он сказал россиянам "мы не угрожаем россиянам и не хотим дестабилизации России". Глава Белого дома добавил, что Вашингтон готов к дипломатическому решению ситуации вокруг Украины и письменно закрепить обязательства по безопасности с Москвой, если удастся их достичь. "Президент Путин и я согласились, что наши представители должны наряду с европейскими партнерами и союзниками работать над этим [дипломатическим урегулированием ситуации]. Вчера российское правительство публично предложило продолжать дипломатию, я согласен, мы должны использовать любую дипломатическую возможность", - сказал президент США.

Генерально США готовы пойти с Россией на сделки по РСМД и по большей прозрачности военных учений у границ НАТО и России, но по непринятию Украины в НАТО стороны не могут договориться. Хотя вчера пресс-секретарь Байдена Джен Псаки обронила интересную фразу: "США не будут давить на Украину в вопросе ее вступления в НАТО". Можно ли расценивать это как отказ Киеву в членстве? Во всяком случае, США хотя бы в такой форме выражают понимание российской позиции.

Вчера главным вопросом в этом противостоянии было "а будет ли война?". 16 февраля наступило, и ответ - отрицательный. Сегодня эксперты спрашивают, а кто победил или побеждает в схватке. Явных победителей или проигравших нет. Запад может похвастаться тем, что Россия не напала благодаря угрозе санкций и приписать себе лавры. Но если Москва и так не планировала атаковать Украину, тогда в чем победа?

С другой стороны, очевидный факт – к Путину выстроилась очередь из западных лидеров, и кто-то (как Джонсон и Эрдоган) даже не успел увидеться с ним из-за плотного графика в Кремле. США и НАТО теперь начали вполголоса рассуждать о принятии Украины в НАТО. Вероятность войны изрядно припугнула США, которые не смогли бы помочь Украине, и, возможно, отныне они будут более серьезно воспринимать предложения-требования МИД РФ. Справедливости ради скажем, что Россия тоже должна быть довольна, что никакой провокации не состоялось. Напади Украина на ДНР и ЛНР, России пришлось бы признать их независимость, а тогда последовали бы новые западные санкции и разрыв минских договоренностей.