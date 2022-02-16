Эрдоган и Зеленский ждут Путина в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности проведения трехсторонней встречи с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в Стамбуле или Анкаре.

По его словам, встреча произойдет в случае согласия главы российского государства.

Также он отметил, что Зеленский позитивно оценил идею трехсторонних переговоров с Путиным и Эрдоганом.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" директор Института политических исследований Сергей Марков, встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским на данный момент невозможна.



"Зеленский не является самостоятельным президентом, он не может даже принимать решения по этой поездке. Его контролируют спецслужбы США, и они разрешают ему встретиться с Путиным только для обсуждения тех вопросов, которые они сами выберут. То есть Крым и Донбасс. Но Россия не хочет обсуждать Крым, поскольку считает, что этот вопрос закрыт, и у России нет оснований говорить о Донбассе, пока Зеленский не выполнит те договоренности, которые были достигнуты в ноябре 2019 года в Париже. Однако выполнять эти договоренности Зеленскому запрещают спецслужбы США", - пояснил он.



"Владимир Путин предлагает Зеленскому встречу для переговоров по совсем иному кругу вопросов: это и снятие взаимных санкций, и отмена ограничений на экономическую деятельность, и разрешение вещания СМИ и присутствия журналистов. Но эти вопросы спецслужбы США, выступающие в роли диктатора на Украине, запрещают Зеленскому обсуждать с Путиным", - добавил Сергей Марков.



"У России нет конфликта с Украиной. У России конфликт только с внешней силой, которая оккупирует Украину, то есть с США. Поэтому, если бы Эрдоган содействовал тому, чтобы Россия могла достичь договоренности с США, это пошло бы на пользу заявленной им цели о нормализации российско-украинского диалога. Иного варианта нет именно из-за несамостоятельности Владимира Зеленского. Зеленский теоретически мог бы взбунтоваться против спецслужб США и согласиться на переговоры по восстановлению отношений, но пока признаков такого бунта не видно", - подчеркнул политолог.