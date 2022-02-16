Глава Минобороны ФРГ: НАТО "не будут наивными"

16 фев. 14:11

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила о том, что Россия должна последовательно отвести войска от украинской границы, при этом отметив, что НАТО "не будут наивными" в этом вопросе.

"Речь сейчас не идет об оценке отдельных цифр. Важно, чтобы произошла деэскалация, произошел последовательный отвод, это сигналы, которых мы ждем после слов, которые мы слышали", - сказала она, добавив, что "отвод войск", за который в НАТО принимают возращение российских подразделений с учений, не является причиной "дать отбой тревоге".