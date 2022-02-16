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Самым продуктивным регионом России стала Кубань

Самым продуктивным регионом России стала Кубань

Краснодарский край возглавил рейтинг российских регионов по производительности труда. Об этом говорится в материале на сайте Минэкономразвития РФ.

В ТОП-5 рейтинга также входят Ростовская область, Башкирия, Татарстан и Нижегородская область.

На шестом месте располагается Удмуртия, на восьмом - Свердловская область. Места с 8 по 12 с равным результатом распределились между Белгородской, Волгоградской, Кемеровской, Новосибирской областями и Приморским краем.

Во всех этих регионах производительность труда выросла на большем числе предприятий, нежели в среднем по стране. "Цель рейтинга - выявить образцовые регионы и напомнить о всех мерах поддержки нацпроекта, чтобы, используя их, новички и отстающие могли достичь показателей лидеров рейтинга", - заявил директор департамента Минэкономразвития по производительности труда, защите и поощрению капиталовложений Александр Молодцов.

По его словам, это не только адресная помощь центров компетенций, речь идет также о программах повышения квалификации, льготного кредитования и помощи в выходе на экспорт.

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