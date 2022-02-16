На столичный регион надвигается циклон "Иления"

16 фев. 14:06

Уже завтра в столичный регион придет циклон "Иления", который принесет в регион ненастье со штормовым ветром, падением давления и обильными осадками, но при этом будет тепло, как в конце марта, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Комфортная теплая и сухая среда в столице - затишье перед бурей. Уже завтра вечером циклон по имени "Иления" принесет ненастье. Примерно с 21 часа столицу накроют обложные осадки в виде мокрого снега с дождем, а поздним вечером, ночью и до утра 18 февраля прольются первые "чистые" дожди – москвичам пригодятся зонты, иначе можно промокнуть. Всего за сутки с вечера 17 февраля до вечера 18 февраля выпадет 6-9 мм осадков, что составляет около 1/5 месячной нормы", - рассказал Тишковец, передает РИА Новости.

Уже вечером порывы ветра в столице будут достигать штормовых 17 м/с, а по области – до 15-20 м/с, давление за сутки рухнет с 750 до 726 мм рт ст, - добавил синоптик.