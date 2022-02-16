Житель Майкопа устроил стрельбу по окнам

16 фев. 13:20

Майкопские полицейские задержали взрослого мужчину, который придумал себе развлечение - стрельбу по окнам.

Как рассказала 30-летняя местная жительница, обратившаяся в полицию, кто-то днем выстрелил в окно ее квартиры. Сотрудники МВД оперативно задержали 54-летнего мужчину, у которого забрали мелкокалиберную винтовку, - передает "АиФ-Адыгея".

"В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия", - отметили в региональном МВД.