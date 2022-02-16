Кремль: угрозы США изрядно надоели

Выступление президента США Джо Байдена, в котором он заявил, что россияне не являются врагами, можно только приветствовать, однако лучше, если бы в нем не было угроз, - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ничего в этом нет предосудительного. Наверное, можно приветствовать, что президент США - одной из крупнейших стран мир, одного из мощнейших государств - думает о российском народе, и это, наверное, должно нам импонировать. Но мы бы предпочли не слушать разного рода угрозы о том, что с нами будет, если мы чего-то там совершим, чего мы не собираемся совершат ", - отметил пресс-секретарь президента.

Эти угрозы уже звучат как мантры, и "они уже изрядно надоели. Если бы мы слышали обращения без угроз, то, наверное, российскому народу это гораздо бы больше импонировало", - поведал Песков, отметив, что президент России Владимир Путин не собирается по примеру Байдена выступать с обращением к миру и американцам.

"Президент постоянно разъясняет всему миру, а за последнюю неделю - несколько раз: отвечая на вопросы, он весьма исчерпывающе излагал позицию РФ", - сказал Песков, добавив: "А объяснять всему миру, почему Россия не делает то, что от нее информационно фактически требуют США и европейские столицы, наверное, было бы неразумно". Он уточнил, что имеет в виду пояснения Москвы "почему Россия не нападает на Украину".

Впрочем, до кульминации западной антироссийской истерии еще далеко, - отметил пресс-секретарь президента, комментируя не сбывшийся "прогноз" западных СМИ о якобы намечавшемся нападении России на Украину.

"Характер течения этой западной истерии показывает, что, наверное, до кульминации еще далеко. Ремиссия наступит не сразу, нам нужно набраться терпения", - сказал представитель Кремля, добавив: очень важно, чтобы представители западных СМИ хотя бы по истечении суток каждый раз отмечали, что их предсказание не сбылось.

Накануне президент США Джо Байден сказал, что США не считают Россию своим врагом. "Мы не стремимся дестабилизировать Россию. Граждане России - вы для нас не враги", - сказал Байден.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, представление о неминуемом "вторжении" России на Украину лопнуло, как мыльный пузырь, и США были вынуждены отступить – отсюда смягчение риторики Джозефа Байдена. "Президент Владимир Путин на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем в ультимативной форме потребовал, чтобы Запад и конкретно США определились со статусом Украины. Выдвигая контртребования, Москва воспользовалась тем окном возможностей, которое предоставила неуклюжая политика США по нагнетанию военной истерии, и Америка по существу зависла в воздухе, не понимая, как дальше будет вести себя ее собственное руководство", - сообщил он.

"В США стало нарастать ощущение, что Белый дом не совсем понимает, что происходит в Украине, и американская администрация теряет контроль над развитием событий, что проявилось в заявлении Джозефа Байдена. Когда есть понимание алгоритма геополитического процесса, международный игрок имеет возможность выстроить стратегию и тактику своего поведения, но у США их нет, по крайней мере они не просматриваются. Зацикленность на возможной агрессии против Украины привела к тому, что другие варианты попросту не рассматривались. Россия использовала этот просчет в свою пользу", - обратил внимание Владимир Васильев.

Тем не менее, снижать давление на Россию США не станут. "Напротив, напряженность будет как минимум сохраняться, пока американские власти определяются, что они хочет делать дальше, а цена правильных и неправильных шагов постоянно растет. Рейтинг Байдена не растет, а падает; растет лишь понимание, что его администрация не вполне владеет ситуацией. В эту паузу создаются условия для более активных действий дипломатии, стоит ожидать, что именно дипломатический диалог будет в ближайшее время устанавливать тональность взаимоотношений России и США, и с НАТО. Но это ни в коей мере не означает, что напряженность снизится", - подчеркнул американист.

"Пространство для маневров Вашингтона слишком узкое. Если он станет отходить от утверждений о неминуемой агрессии России, в этом увидят слабость и аналог того, как США повели себя в прошлом году в Афганистане. Станет расти представление, что для администрации Байдена Украина – это разновидность европейского Афганистана. Поэтому скорее Вашингтон будет искать возможности для возвращения к острому противостоянию. Не исключено, что могут быть приняты превентивные санкции. Кроме того, давление может быть связано не только с Украиной, но и с Балтикой или акваторией Северного Ледовитого океана. Американская администрация не оставляет надежд додавить Германию, чтобы она по крайней мере заморозила "Северный поток-2". Этот инструмент давления на Россию в арсенале США по-прежнему есть", - поведал Владимир Васильев.