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НАТО будет "обличать агрессивные планы России"

НАТО будет &quot;обличать агрессивные планы России&quot;

НАТО "продолжит обличать агрессивные планы России", чтобы осложнить возможную агрессию в отношении Украины. Такое заявление сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в преддверии встречи министров обороны стран, входящих в организацию.

Он подчеркнул, что НАТО пока не видит признаков деэскалации вокруг Украины, но "получает от России сигналы" о готовности к дипломатическому урегулированию.

Генсек НАТО также сообщил, что альянс не может сказать, какое именно количество российских сил находится на границе с Украиной, но отмечает их рост.

"Нельзя сказать точно. Я лишь говорил ранее, что там значительно больше 100 тыс. военных, но их число росло все последние недели", - цитирует Столтенберга ТАСС.

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