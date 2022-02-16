НАТО будет "обличать агрессивные планы России"

16 фев. 12:42

НАТО "продолжит обличать агрессивные планы России", чтобы осложнить возможную агрессию в отношении Украины. Такое заявление сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в преддверии встречи министров обороны стран, входящих в организацию.

Он подчеркнул, что НАТО пока не видит признаков деэскалации вокруг Украины, но "получает от России сигналы" о готовности к дипломатическому урегулированию.

Генсек НАТО также сообщил, что альянс не может сказать, какое именно количество российских сил находится на границе с Украиной, но отмечает их рост.

"Нельзя сказать точно. Я лишь говорил ранее, что там значительно больше 100 тыс. военных, но их число росло все последние недели", - цитирует Столтенберга ТАСС.