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Армянские военные оставили на поле боя под Физули десятки автоматов

Армянские военные оставили на поле боя под Физули десятки автоматов

Азербайджанские правоохранители обнаружили на территории Физулинского района страны очередные запасы вооружения и боеприпасов Вооруженных сил Армении, брошенные на полях боев, - сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Азербайджана.

На покинутых позициях ВС Армении нашли 27 автоматов, семь пулеметов, один гранатомет, 11 снарядов, три гранаты, патроны и магазины к автоматам: все обнаруженные опасные находки передали по назначению, - сообщает Sputnik Азербайджан.

За минувший 2021 год сотрудниками местной полиции на покинутых военных позициях в освобожденных районах было обнаружено 225 автоматов, 102 гранатомета, 68 пулеметов, 64 противотанковых и противопехотных ракетных системы, 10 минометных установок, 8 противовоздушных систем, 721 граната, 129 мин, десятки тысяч патронов и снарядов разного калибра, - сообщила ранее Бардинская региональная группа пресс-службы МВД страны.

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