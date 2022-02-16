Армянские военные оставили на поле боя под Физули десятки автоматов

16 фев. 12:40

Азербайджанские правоохранители обнаружили на территории Физулинского района страны очередные запасы вооружения и боеприпасов Вооруженных сил Армении, брошенные на полях боев, - сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Азербайджана.

На покинутых позициях ВС Армении нашли 27 автоматов, семь пулеметов, один гранатомет, 11 снарядов, три гранаты, патроны и магазины к автоматам: все обнаруженные опасные находки передали по назначению, - сообщает Sputnik Азербайджан.

За минувший 2021 год сотрудниками местной полиции на покинутых военных позициях в освобожденных районах было обнаружено 225 автоматов, 102 гранатомета, 68 пулеметов, 64 противотанковых и противопехотных ракетных системы, 10 минометных установок, 8 противовоздушных систем, 721 граната, 129 мин, десятки тысяч патронов и снарядов разного калибра, - сообщила ранее Бардинская региональная группа пресс-службы МВД страны.