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Ставки по ипотеке весной могут вырасти до 12,5%

Ставки по ипотеке весной могут вырасти до 12,5%

Ипотечные ставки в России вырастут уже весной, ожидается рост до 11-12,5%.

Подорожание ипотеки связано с повышением ключевой ставки ЦБ. Отметим, что регулятор не исключает дальнейшего повышения ставки.

Уровень ставки по ипотеке в среднем будет превышать уровень ключевой ставки на 1,5-2%, объяснила аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова.

Эксперты сходятся в том, что в первой половине года ставки по ипотеке в России вырастут до 11-12,5%, пишет РИА Новости.

Ранее Центробанк повысил ключевую ставку до 9,5% годовых.

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