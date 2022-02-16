Ставки по ипотеке весной могут вырасти до 12,5%

16 фев. 12:28

Ипотечные ставки в России вырастут уже весной, ожидается рост до 11-12,5%.

Подорожание ипотеки связано с повышением ключевой ставки ЦБ. Отметим, что регулятор не исключает дальнейшего повышения ставки.

Уровень ставки по ипотеке в среднем будет превышать уровень ключевой ставки на 1,5-2%, объяснила аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова.

Эксперты сходятся в том, что в первой половине года ставки по ипотеке в России вырастут до 11-12,5%, пишет РИА Новости.

Ранее Центробанк повысил ключевую ставку до 9,5% годовых.