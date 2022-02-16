Турция начала новый этап работ по поиску газа в Черном море

16 фев. 12:19

Турция приступила 16 февраля к новому этапу геологоразведочных работ в Черном море по поиску запасов природного газа. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Twitter министр природных ресурсов и энергетики Турции Фатих Донмез.

"Судно "Фатих" начало третье разведочное бурение в Черном море на месторождении Сакарья", - поведал глава министерства.

Он подчеркнул, что работы проводятся на глубине 5 тыс метров и будут продолжаться 2,5 месяца.

Работы проводятся на глубине 5 тыс м, они продолжатся 2,5 месяца.

Напомним, 21 августа 2020 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у побережья провинции Сакарья в Черном море обнаружено крупное месторождение природного газа. Рыночная стоимость разведанных на тот период новых запасов газа была оценена в $180 млрд. Турецкая компания Turkiye Petrolleri намерена пробурить на месторождении "Сакарья" на шельфе Черного моря 40 скважин. Его запасы оцениваются в 540 млрд куб м.