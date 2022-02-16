Россияне считают достойной пенсию в 55,5 тыс рублей

16 фев. 12:12

Исследование СберНПФ показало, что в среднем россияне оценивают пенсию для достойной жизни в 55,5 тыс рублей, пишут "Известия".

Самые скромные запросы у жителей Астраханской области - 42,1 тыс рублей, больше всего денег на пенсии нужно москвичам - 83,9 тыс рублей, петербуржцам -77,4 тыс, жителям Хабаровска - 74,6 тыс рублей.

При этом те, кто уже вышел на пенсию, сообщили, что были бы рады получать 33 тыс рублей в месяц.

Достойная жизнь, по оценкам россиян, включает качественную медицину, полноценное питание, наличие собственной квартиры или дома, современной бытовой техники.

Опрос показал, что мужчинам на пенсии необходимо больше средств (60 тыс рублей против 51 тыс рублей у женщин).