Нелегальные мигранты из Беларуси снова штурмуют польскую границу

16 фев. 11:54

Польские пограничники снова сообщили о попытке крупной группы мигрантов прорваться через границу, отметив, что акция проходила при поддержке белорусских служб.

"Накануне, 15 февраля, польско-белорусскую границу пыталось нелегально пересечь 72 человека. На участке погранзаставы Мельник группа из 40 иностранцев при поддержке белорусских служб силой форсировала границу. Все были задержаны. Среди них граждане Сирии, Египта, Йемена, Шри-Ланки и Конго", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

С начала года было зафиксировано около 1,2 тыс попыток нелегального пересечения мигрантами белорусско-польской границы, - говорится в сообщении.