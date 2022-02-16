Ялтинский экономический форум не состоится весной из-за пандемии

16 фев. 11:40

Эпидемиологическая обстановка в Крыму не позволит провести весной Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ), сообщил в среду вице-премьер республиканского правительства - постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов, пишет ТАСС.

"Пока не позволяет эпидемиологическая обстановка весной провести Ялтинский международный экономический форум. Скорее всего, если эпидобстановка позволит, он состоится осенью", - отметил он.

ЯМЭФ проводится в Крыму в апреле с 2015 года. Пандемия отменила форум в 2020 и 2021 годах.