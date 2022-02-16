Российская хоккейная сборная – в полуфинале Олимпиады

16 фев. 11:36

Сборная России по хоккею сегодня в Пекине со счетом 3:1 обыграла команду Дании в четвертьфинальном матче олимпийского турнира.

Шайбы в ворота датчан забросили Вадим Шипачев (14-я минута), Никита Нестеров (35) и Вячеслав Войнов (56). У проигравших отличился Франс Нильсен (23), - передает ТАСС.

Свой первый полуфинальный матч сборная России сыграет 18 февраля – ее соперниками будут хоккеисты Канады, Швеции или Швейцарии – это будет зависеть от оставшихся четвертьфинальных матчей.

Это второй матч россиян с дебютантами Олимпийских игр датчанами. Команды России и Дании выступали в одной группе, и 11 февраля россияне уже одержали победу над ними со счетом 2:0.