Горные тоннели обновят в Кабардино-Балкарии

16 фев. 11:33

Все тоннели, ведущие к популярным туристическим местам в Черекском районе Кабардино-Балкарии, будут отремонтированы в ближайшее время, проинформировали в пресс-службе главы и правительства республики.

Сообщается, что в настоящее время идет разработка проектов по капитальному ремонту двух тоннелей на автомобильной дороге А-154 Урвань – Верхняя Балкария – Уштулу.

Кроме того, запланирован ремонт и самой трассы, в том числе будут проведены берегоукрепительные работы, заменят дорожное покрытие и элементы обустройства.