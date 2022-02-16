За сутки в России выявили 179 тыс случаев COVID-19

16 фев. 11:27

В России за минувшие сутки выявлено 179 284 новых случая коронавируса.

Больше всего новых случаев в Санкт-Петербурге - 17 151, Москве - 11 262, в Красноярском крае - 7 193. В Московской области выявили 3 499 случаев. В Краснодарском крае новых случаев 4 983, в Ставропольском крае - 1 589, в Крыму - 1 080, в Дагестане - 638, в Чечне - 63, в Адыгее - 461, в Кабардино-Балкарии - 510, в Карачаево-Черкесии - 352, в Ингушетии - 365, в Северной Осетии - 203.

Общее число инфицированных в России достигло 14 659 880 человек.

Госпитализированы 19 573 человек, на 10,3% меньше, чем накануне.

Выздоровели за сутки 172 468 человек, за все время - 11 643 393 человек.

Умерли за сутки 748 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 342 383.