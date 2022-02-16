"Казахфильм" за 30 лет выпустил меньше 10% отснятых фильмов

16 фев. 11:14

За 30 существования киностудия "Казахфильм" сняла 600 фильмов, однако выпущены были только 52.

"Развитие кинематографии - здесь много проблем. Я могу только один факт назвать. За 30 лет "Казахфильм" выпустил 600 кинокартин, а в прокат вышло 52 фильма - это 8%", - сообщил министр культуры и спорта Казахстана Даурен Абаев.

Окупаемость выпущенных картин также удручает, министр не стал называть конкретные цифры. "Я не хочу сейчас говорить об этом, но это наша правда. И мы должны всю проблему поднять, проанализировать и исправлять эту ситуацию", - отметил он на расширенном заседании коллегии ведомства.

Также министр указал на отсутствие в стране национального кинопродукта для детей.