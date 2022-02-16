В Дагестане капитально отремонтируют 60 объектов здравоохранения

16 фев. 11:07

Свыше 157 млн рублей будут выделены на капитальный ремонт 60 объектов здравоохранения в Дагестане, информирует пресс-службы регионального Минздрава Зарина Агмадова.

"На выполнение работ по капитальному ремонту 60 объектов здравоохранения предусмотрено финансирование в размере 157,24 миллиона рублей, в том числе из федерального бюджета 153,70 миллиона рублей, из республиканского бюджета 3,54 миллиона рублей", - сказала она.

Агдамова отметила, что ремонтные работы будут проводиться в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения".