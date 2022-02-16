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СМИ: Туркмения планирует поставлять свой газ на Ближний Восток

СМИ: Туркмения планирует поставлять свой газ на Ближний Восток

Власти Туркменистана изучат возможность поставок природного газа из республики в страны Ближнего и Среднего Востока – такое поручение сегодня дал президент страны Гурбангулы Бердымухамедов, - сообщило агентство Туркменистан сегодня.

Проработку поставок газа через территорию соседних стран Бердымухамедов поручил провести вице-премьеру республики Шахыму Абдрахманову. Заместителю председателя кабинета министров Чарымураду Пурчекову поручено провести переговоры с заинтересованными странами о поставках производимой в республике электроэнергии, - передает ТАСС.

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