Прямое авиасообщение между Азербайджаном и Ираном возобновится в марте

16 фев. 10:58

О планах весной возобновить прямые перелеты между Азербайджаном и Ираном, написал в Twitter посол Азербайджана в Иране Али Ализаде.

"В начале марта будет сделан очередной позитивный шаг в отношениях между Азербайджаном и Ираном", - пояснил посол.

Накануне в Азербайджане были внесены изменения в постановление Кабмина "О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений". Согласно документу, выезд - въезд в Азербайджан воздушным транспортом разрешен гражданам 17 стран, а также постоянно проживающим в этих странах гражданам других стран. В список вошли Иран, Индия, Грузия, Молдова, Узбекистан, Албания, Тунис, Пакистан, Таджикистан и другие.