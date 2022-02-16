Коронавирус может закрыть все залы и клубы Дона

16 фев. 10:41

Донские полицейские проверят концертные залы, которые собираются провести массовые мероприятия в феврале, - сообщил заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев.

Некоторые развлекательные центры и концертные залы Ростова работают, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в регионе – это "Кроп Арена", клуб "Мистик", концертные залы "КСК-Экспресс" и "Конгресс-Холл ДГТУ". Всех их проверит полиция, а также административная инспекция и департамент потребрынка. Они составят протоколы об административных правонарушениях, - передает "АиФ-Ростов".

Власти будут настаивать на приостановлении деятельности нарушителей, - отметил Корнеев.