В Москве набирают популярность имена Ева и Лев

16 фев. 10:41

По данным ЗАГС Москвы, в 2021 году в городе самыми популярными детскими именами остались София и Александр, при этом сильно выросла популярность имен Ева и Лев.

За год в столице родилось 1,6 тыс Ев и 1,7 тыс Львов. "Также родившихся в 2021 году в Москве мальчиков на 23% чаще стали называть именем Мирон, а девочек почти на 35% именем Есения", - сообщила и.о. начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

На 20% стало за год популярнее имя Эмилия, также стало больше девочек с именами Диана, Мия, Аделина, Оливия.

Мальчиков в 2021 году чаще называли именами Арсений, Богдан, Евгений, Роберт, Савелий.

В топе имен для маленьких москвичей не первый год остаются: София, Мария, Анна, Алиса, а также Александр, Михаил, Максим, Марк.

Самые необычные имена в Москве в 2021 году: Зевс, Космос, Алтай, Север, Люций, Апполоний - для мальчиков, Нева, Румяна, Марселина, Северин, Ариэль - для девочек.