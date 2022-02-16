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Врач-иммунолог: Москва вышла на плато по коронавирусу

Врач-иммунолог: Москва вышла на плато по коронавирусу

Москва вышла на плато по заболеваемости и в целом по заражению коронавирусом, констатировал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

По его словам, в настоящее время намечается тенденция к снижению.

Далее он уточнил, что для понимания полной картины необходимо знать общее число выполненных тестов, так как положительные дают представление лишь о выявленных зараженных коронавирусом, и эту цифру нужно сравнивать с количеством выполненных тестов, передает РИА Новости.  

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