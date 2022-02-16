Азербайджан перевыполнил обязательства в рамках сделки ОПЕК+ в январе

16 фев. 10:35

Азербайджан в январе 2022 года перевыполнил свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+, информирует пресс-служба Минэнерго.

"Суточная добыча нефти в Азербайджане в январе составила 580,9 тыс. баррелей. Согласно сделке ОПЕК+, квота страны на январь предусматривалась в объеме 661 тыс. баррелей в сутки, а обязательства по сокращению добычи - 57 тыс. баррелей. Таким образом, Азербайджан в январе перевыполнил обязательства в рамках сделки ОПЕК+", - говорится в сообщении.

Уточняется, что вместе с конденсатом суточная добыча в январе составила 700,5 тыс баррелей (доля конденсата - 119,6 тыс баррелей в сутки), в то время, как в соответствии с условиями сделки ОПЕК+, квота Азербайджана на февраль составляет 668 тыс баррелей, на март - 675 тыс баррелей в сутки.