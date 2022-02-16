На Москву снова обрушилась волна "телефонного терроризма" - источник

16 фев. 10:17

Накануне из-за массовой рассылки угроз о минировании в Москве проверили более 4 иыс объектов, - сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Угрозы затронули образовательные и медицинские учреждения, транспортные объекты, офисы органов госвласти, а эвакуацию проводили на части "заминированных" объектов, она затронула около 3 тыс человек. Бомб нигде не нашли, - рассказал собеседник, передает "Интерфакс".

Это – далеко не первая атака "телефонных террористов": массовая рассылка угроз о минировании и подготовке взрывов в России осуществляется с конца ноября 2019 года, проходит волнами и затрагивает все крупные российские города. В Москве пик лжеминирований пришелся на 19 декабря 2019 года, когда за день полицейские и спасатели проверили более тысячи объектов и для проверки угроз эвакуировали из зданий около 170 тыс человек.