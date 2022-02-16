Ремонт жилья в России стал на 35% дороже

16 фев. 10:15

За год стоимость ремонта жилья в России поднялась на 35%, пишут "Известия".

Больше всего цены на ремонт, как капитальный, так и косметический, с прошлого февраля выросли в Москве и других мегаполисах - на 35%, в регионах ремонт стал дороже на 20%.

Выросли цены как на стройматериалы, так и на работу.

"Один из важных факторов роста цен - дефицит рабочей силы на рынке. Почти 50% строительных организаций столкнулись сегодня с нехваткой квалифицированных кадров", - отметил председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.

За год разные строительные и отделочные материалы подрожали от 20% до 250%. Кирпич стал дороже на 59%, металлоизделия - на 67%, утеплитель - на 48%.