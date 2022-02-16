Россия не напала на Украину

16 фев. 10:00

Не случилось: вопреки прогнозам заокеанских аналитиков, Россия минувшей ночью так и не "вторглась" на Украину, а все утверждения об этом оказались не более чем фейками.

Ранее газета Politico со ссылкой на информированные источники написала, что президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля.

Бредовую идею тут ж подхватили британские таблоиды Sun и Mirror: со ссылкой на данные американской разведки они написали, что, несмотря на заявления Минобороны РФ об отводе войск после учений, "вторжение на Украину" якобы было запланировано на 4.00 мск среды, причем аблоид Sun утверждал, что Россия якобы готовилась нанести массированный удар при участии 200 тыс военнослужащих, с применением танков, авиации, ракет и кораблей.

Теперь же Sun срочно меняет заголовок и текст своей статьи, обещая: "Россия готова вторгнуться на Украину в любое время с применением массированного ракетного удара и 200 тыс военнослужащих, утверждает разведка США". Впрочем, читатели более серьезной британской The Daily Mail уже отреагировали на "данные" о российском "вторжении на Украину" сегодня утром, от души посмеявшись над истериками и фантазерами из The Sun.

А Россия, как и было заявлено, спокойно отводит войска из районов учений: так, эшелон с военной техникой подразделении Южного военного округа уже пересек Крымский мост на пути следования в пункты постоянной дислокации.