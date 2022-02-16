Китай начал тестировать системы распознания коронавируса в воздухе

16 фев. 9:38

Китайские ученые создают системы выявления следов нового коронавируса в воздухе, с тем чтобы предотвратить распространение короонавирусноййинфекции.

По данным издания China Daily, соответствующие технологии в опытном порядке тестируются на Олимпиаде-2022.

"Работа по предотвращению распространения вируса заключается в целом ряде процедур, таких как использование обеззараживающих устройств и тестирование участников", - приводит ТАСС слова исследователя Школы медицины при университете Цинхуа Лю Пэна.

Ученый отметил, что проверка воздуха на содержание вируса, по его словам, может быть важным вспомогательным инструментом для раннего тревожного оповещения.